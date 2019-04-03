Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестомГазета.Ru 12:20

По итогам заседания Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 25 сентября. Первое открытое слушание по делу пройдет 9 апреля. Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл в октябре 2018 года поучаствовали в двух конфликтах в центре Москвы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пополневший Кокорин и жёны в ожидании. Главные фото из суда

Чемпионат12:23

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

РИА Новости12:11

Дома не поужинают: Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО надолго

Московский Комсомолец15:10

Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

Матч ТВ12:15

Суд продлил на полгода меру пресечения Кокорину и Мамаеву

ТАСС12:12

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Газета.Ru15:42

Кокорина и Мамаева засудили

Спорт-Экспресс15:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие

Обновлено в 12:02
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 12:35
Происшествия

Выложивший видео с приемом допинга лыжником полицейский оштрафован

Полицейский, по чьей вине в Сеть попало видео с австрийским лыжником Максом Хауке, был оштрафован, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
Обновлено в 12:12
Общество

NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками

Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено в 09:40
Интернет

В WhatsApp заработал новый запрет

Часть пользователей WhatsApp получили доступ к новой версии приложения, в которой появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:22
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Футбол

«Бавария» и «Хайденхайм» выдали 9-голевой спектакль в Кубке Германии

"Бавария" едва не вылетела в 1/4 финала Кубка Германии от скромного клуба "Хайденхайм", но в концовке забила необходимый пятый гол.
Обновлено в 14:24
Футбол

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»

"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Обновлено в 15:42
Общество

Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Краснодарский суд рассмотрит дело 29-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей в Сочи, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:30
Футбол

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).
Обновлено в 14:40
Энергетика

ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Единоборства

Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Культура

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Ахеджакова возмущена травлей Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31
Общество

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ

Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась пикантным фото

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Транспорт

Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»

«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:30
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное