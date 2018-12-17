Происшествия

Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро
Газета.Ru
06:07

Исляма Малекова, который в метро поднял на руки сотрудника Росгвардии, приговорили к штрафу в 20 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Мещанский суд столицы, признав мужчину виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Газета.Ru06:07
с чего всё началось

Дело о поднятом нацгвардейце. Приговор

Мещанский районный суд оглашает приговор по делу Исляма Малекова по статье о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона03:32

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Суд наказал мужчину, который взял на руки сотрудника Росгвардии

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