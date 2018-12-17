Происшествия
Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро
Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метроГазета.Ru06:07
Исляма Малекова, который в метро поднял на руки сотрудника Росгвардии, приговорили к штрафу в 20 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Мещанский суд столицы, признав мужчину виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Газета.Ru06:07
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с чего всё началось
Мещанский районный суд оглашает приговор по делу Исляма Малекова по статье о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).Медиазона03:32
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