Мещанский районный суд оглашает приговор по делу Исляма Малекова по статье о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

с чего всё началось

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу Исляма Малекова, который на руках пронес сотрудника Росгвардии по вестибюлю метро "Сухаревская". Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Малекову предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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