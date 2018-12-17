Мещанский районный суд оглашает приговор по делу Исляма Малекова по статье о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

с чего всё началось

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 20 000 руб. Исляма Малекова, который в мае поднял на руки сотрудника Росгвардии по станции метро «Сухаревская».

Суд оштрафовал москвича, поднявшего на руки росгвардейца в метро

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