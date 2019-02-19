Суд оштрафовал клинику Елены МалышевойRT на русском 09:22

О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго.

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