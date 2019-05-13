Политика
Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитациюРИА Новости 08:54
Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации. Во время голосования во втором туре выборов политик в нарушение закона показал заполненный бюллетень. Полиция составила административный протокол.
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Общество
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже
В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Сборная России открыла счет в матче против Чехии на ЧМ-2019
Сборная России забросила первую шайбу в ворота соперников из Чехии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею-2019.
Обновлено в 10:47
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Футбол
«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалке
Обновлено в 12:26
Политика
Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:59
Здоровье
В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений
Третье место досталось главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробка. Его заработок составляет 142,6 тысячи рублей.
Обновлено в 13:04
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
Обновлено в 06:16
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»
Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Экономика
ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах
Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Верховный суд разрешил пользователям Apple подать антимонопольный иск
Придется раскошелиться Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC.
Обновлено в 11:51
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Политика
Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном
В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, в мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Ирана.
Обновлено в 13:42
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Европе из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Футбол
Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России
Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Экономика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Общество
В Госдуме предлагают запретить авиакомпаниям разлучать семьи в салоне
Депутат Василий Власов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в самолетах.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38