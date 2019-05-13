Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитациюРИА Новости 08:54

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации. Во время голосования во втором туре выборов политик в нарушение закона показал заполненный бюллетень. Полиция составила административный протокол.

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Общество Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.

Хоккей Сборная России открыла счет в матче против Чехии на ЧМ-2019 Сборная России забросила первую шайбу в ворота соперников из Чехии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею-2019.

Политика Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.

Политика В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.

Общество Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Политика Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.

Здоровье В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений Третье место досталось главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробка. Его заработок составляет 142,6 тысячи рублей.

Кино Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов» История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Экономика ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Гаджеты Верховный суд разрешил пользователям Apple подать антимонопольный иск Придется раскошелиться Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC.

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Происшествия Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Политика Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.

Политика Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, в мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Ирана.

Политика Климкин выдвинул ультиматум Европе из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Политика Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.

Политика Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

Экономика США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.

Общество В Госдуме предлагают запретить авиакомпаниям разлучать семьи в салоне Депутат Василий Власов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в самолетах.