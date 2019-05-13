Политика

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитациюРБК 08:46

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, сообщило УНИАН. Суд постановил, что политик допустил нарушения во время выборов главы государства, и приговорил Зеленского к штрафу в 850 гривен (чуть больше $32,4).
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Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Коммерсантъ09:04

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

РИА Новости08:54

Зеленского оштрафовали на 850 гривен за демонстрацию заполненного бюллетеня

Интерфакс08:38

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

РБК08:46

Зеленского оштрафовали на $32,4 за показанный избирательный бюллетень

RT на русском08:35

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за демонстрацию бюллетеня на выборах

ТАСС08:34

Зеленского оштрафовали на 850 грн за демонстрацию своего бюллетеня

Газета.Ru09:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
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