Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитациюРБК 08:46
Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, сообщило УНИАН. Суд постановил, что политик допустил нарушения во время выборов главы государства, и приговорил Зеленского к штрафу в 850 гривен (чуть больше $32,4).
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