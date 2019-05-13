Политика
Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитацииiReactor 08:32
Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах. Суд оштрафовал Зеленского, сообщает РИА Новости. Сумма штрафа составила 32,4 доллара, то есть порядка двух тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Apple начала выдавать собственные банковские карты
Компания Apple начала выдавать своим сотрудникам первые банковские карты Apple Card.
Обновлено в 05:47
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Барселона» хочет подписать Ди Марию
В услугах бывшего игрока мадридского «Реала» заинтересована «Барселона».
Обновлено в 15:43
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Путин назвал ключевую задачу ВКС РФ
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ОПК назвал основную задачу Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 14:49
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
10 мая американское Торговое представительство (министерство торговли) ввело пошлины на китайские товары в размере от 10 до 25 %, а президент США Дональд Трамп поручил ввести дополнительные пошлины на 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:05
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Дело бывшего замглавы ФСИН о взятках ушло в суд
Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Николая Баринова, которого обвиняют в получении взятки от подрядчиков при строительстве следственного изолятора «Кресты-2», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 05:29
Общество
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Футбол
Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню
ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что 7 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в московском центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова.
Обновлено в 09:30
Экономика
Фитнес-трекеры стали самыми популярными носимыми устройствами
Самым популярным девайсом стали фитнес-трекеры. На них приходится 61% всех покупок, говорится в сообщении.
Обновлено в 09:00