Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитацииiReactor 08:32

Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах. Суд оштрафовал Зеленского, сообщает РИА Новости. Сумма штрафа составила 32,4 доллара, то есть порядка двух тысяч рублей.

Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации

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