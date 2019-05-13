Политика

Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитацииiReactor 08:32

Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах. Суд оштрафовал Зеленского, сообщает РИА Новости. Сумма штрафа составила 32,4 доллара, то есть порядка двух тысяч рублей.
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Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Коммерсантъ09:04

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

РИА Новости08:54

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за демонстрацию бюллетеня на выборах

ТАСС08:34

Зеленского оштрафовали на 850 гривен за демонстрацию заполненного бюллетеня

Интерфакс08:38

Зеленского оштрафовали на $32,4 за показанный избирательный бюллетень

RT на русском08:35

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

РБК08:46

Зеленского оштрафовали на 850 грн за демонстрацию своего бюллетеня

Газета.Ru09:35
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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