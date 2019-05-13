Политика
Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитацииiReactor 08:32
Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах. Суд оштрафовал Зеленского, сообщает РИА Новости. Сумма штрафа составила 32,4 доллара, то есть порядка двух тысяч рублей.
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Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
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Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
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Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Более 7,5 тысяч человек остались без газа в Дагестане
В Дагестане более 7,5 тысяч человек остались без газа. Причиной послужило повреждение подземного газопровода в Избербаше.
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Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
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Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
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Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
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Кремль провел закрытый соцопрос и выяснил, что в четырех регионах остро назрел вопрос смены губернатора.
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После обысков в московском штабе «Другой России» задержали 11 человек
В московский штаб незарегистрированной партии «Другая Россия» пришли с обыском, сообщила ОВД-Инфо пресс-секретарь «Другой России» Мария Свердлова.
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Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
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В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
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