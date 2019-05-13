Политика
Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитацииiReactor 08:32
Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах. Суд оштрафовал Зеленского, сообщает РИА Новости. Сумма штрафа составила 32,4 доллара, то есть порядка двух тысяч рублей.
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