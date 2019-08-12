Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублейРИА Новости 12:24
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
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с чего всё началось
Троицкий суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Ксения Алексеева.РИА Новости12:24
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Футбол
Семин оценил проблемы с результативностью Смолова
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Футбол России" телеканала "Россия 24" выразил мнение, что проблема низкой результативности форварда Федора Смолова связана не только с его игрой.
Обновлено в 17:45
Авто
Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer
Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
Обновлено в 06:41
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Технологии
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Кино
Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину
Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 04:52
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Футбол
«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано
По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
Обновлено в 12:13
Теннис
Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати
Обновлено в 16:44
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Политика
Кандидат от Демпартии США приостановила избирательную кампанию
Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард приостановила свою предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях американской Национальной гвардии.
Обновлено в 19:36
Технологии
Nestle начнёт упаковывать KitKat в бумагу для оригами
Компания первая в мире начала упаковывать свои батончики в перерабатываемую бумажную обертку, пишет Design Taxi.
Обновлено в 05:25
Футбол
У Чалова диагностировали перелом носа
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Происшествия
Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей
Минобороны был причинен материальный ущерб на сумму свыше 471 млн руб. Об этом сообщает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЮВО.
Обновлено в 17:30
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Здоровье
Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой
Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11