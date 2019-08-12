Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублейРИА Новости 12:24

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
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Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Троицкий суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Ксения Алексеева.
РИА Новости12:24

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Суд оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

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