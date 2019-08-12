Троицкий суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Ксения Алексеева.

с чего всё началось

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Единоборства Джошуа и Руис подписали контракт на бой Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Политика ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.

Космос НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.

Происшествия Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.

Здоровье Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным "Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Политика Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Общество Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.

Политика В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Политика Туркменистан приобретет всю линейку автомобилей Aurus Туркменистан планирует приобрести всю линейку российских автомобилей представительского класса Aurus, сообщает ТАСС.

Общество В аэропорту Гонконга отменили все рейсы Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.

Гаджеты Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.

Общество На Брянщине почтили память погибших моряков подлодки «Курск» Сегодня, 12 августа, в России почтили память погибшего экипажа атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла ровно 19 лет назад.

Футбол «Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.

Армия и оружие Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия» РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».