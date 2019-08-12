Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублейРИА Новости 12:24
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
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с чего всё началось
Троицкий суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Ксения Алексеева.РИА Новости12:24
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"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
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Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
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Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Кино
Клип на песню Гребенщикова получил приз на кинофестивале в Праге
Обновлено в 03:34
Политика
Туркменистан приобретет всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан планирует приобрести всю линейку российских автомобилей представительского класса Aurus, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:58
Общество
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Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
Космос
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Обновлено в 09:51
Гаджеты
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Обновлено вчера в 02:20
Общество
На Брянщине почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
Сегодня, 12 августа, в России почтили память погибшего экипажа атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла ровно 19 лет назад.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано
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Обновлено в 12:13
Армия и оружие
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Обновлено в 09:14
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Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
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Обновлено в 09:02
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ЦБ выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»
Обновлено в 06:12
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
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