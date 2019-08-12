Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублейРИА Новости вчера в 12:24
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
Троицкий суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Ксения Алексеева.РИА Новостивчера в 12:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Любовь Соболь получила второй штраф на 300 тысяч рублей за призывы к протестам
Интерфаксвчера в 12:48
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за «прогулки избирателей» 3 августа
Новая газетавчера в 12:29
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:16, Вашингтон
Авто
Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer
Обновлено вчера в 06:41
Авто
Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Россия приняла решение в последний раз снизить ввозные пошлины на иномарки.
Обновлено вчера в 01:32
Общество
Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля
Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:20
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ
Обновлено 11 августа в 17:57
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Музыка
«Пикник» публикует видеоэкскурсии в миры собственных песен
Проект представляет из себя серию видеоэкскурсий по Санкт-Петербургу, которые лидер «Пикника» проводит вместе с Павлом Картаевым.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 15:52
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Баскетбол
Алексей Швед не сыграет на Кубке мира
На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»
Для общего бюджета Грузии невырученные «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом», резюмировал Осауленко.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено 11 августа в 18:39
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Власти США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал новое правило, которое призвано ужесточить правила выдачи виз.
Обновлено вчера в 15:48
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено вчера в 23:41