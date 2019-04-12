Общество

Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублейКоммерсантъ 08:59

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. руб

РБК09:22

Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

RT на русском09:17

Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за отказ отчитаться о хранении данных в России

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Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

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Rambler News Service08:44

Facebook оштрафован на 3 тысячи рублей в рамках спора о переносе серверов в Россию

Говорит Москва08:54
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
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По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
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Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

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СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Два человека пострадали при падении самолета на бейсбольное поле в США

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Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу

По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
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Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
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После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов

У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
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