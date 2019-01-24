Политика

Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ УкраиныRT на русском 10:05

Оболонский районный суд Киева оправдал экс-президента Украины Виктора Януковича по статье о попытке изменения границ государства.
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Суд в Киеве оправдал Виктора Януковича по эпизоду с изменением границ

Киевский суд принял решение в пользу Виктора Януковича. Следствие не смогло доказать вину Януковича в эпизоде о попытке изменения границ Украины.
Царьград09:58

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Януковича оправдали по статье о попытке изменения границ Украины

Газета.Ru10:06

Суд в Киеве оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства

РЕН ТВ09:52

Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства

Известия10:04

Суд в Киеве оправдал Виктора Януковича по эпизоду с изменением границ

Царьград09:58

Суд в Киеве оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства

ТАСС09:52

Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ Украины

RT на русском10:05

Украинский суд оправдал Януковича в деле о попытке изменения границ

ИА Новороссия10:01
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Политика

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

Обновлено в 04:58
Авто

В России начали сборку самого дорогого седана Kia

Kia K900 второго поколения, который совсем скоро поступит в продажу в нашей стране, встал на конвейер калининградского завода «Автотор».
Обновлено в 09:37
Политика

Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения

Оболонский суд Киева заочно приговорил в четверг экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о госизмене.
Обновлено в 10:18
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Внимание к парламентарию приковано после ее заявления о том, что «после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш».
Обновлено в 09:50
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»

Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
Обновлено в 07:39
Происшествия

Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено в 07:40
Происшествия

В Историческом музее пропала древняя икона

Обновлено в 04:27
Происшествия

Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв

Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено в 07:44
Авто

Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser

Японский производитель представил особую-юбилейную версию популярного внедорожника Land Cruiser построенного на базе версии L200.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Спорт

Фигурист Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы

В короткой программе победил двукратный чемпион России Михаил Коляда. За свой прокат он получил от судей 100,49 баллов, побив личный рекорд.
Обновлено в 09:57
Авто

Представлен обновленный пикап Ford Ranger

Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Карлос Гон оставил пост руководителя Renault

Обновлено в 05:30
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Ранее сообщалось о пожаре и сильном задымлении в средней школе на улице Сахалинской во Владивостоке.
Обновлено в 07:23
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Фотографии нового Samsung Galaxy S10 и S10+ утекли в сеть

Обновлено в 09:58
Общество

Бывшая жена отсудила у бандита Цеповяза 4,3 миллиона рублей

Обновлено в 10:10
Происшествия

«Победа» подала в суд на ФСБ и Минфин

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") подал иск в Арбитражный суд Москвы к Минфину РФ и ФСБ.
Обновлено в 07:02
Технологии

Amazon начал тестировать беспилотного робота для доставки товаров

Компания запустит шесть устройств Amazon Scout, которые будут развозить заказы в светлое время суток.
Обновлено в 08:49
Наука

В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами

Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции

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Сломавшийся американский скафандр подвел космонавтов на МКС

Обновлено в 10:19
Финансы

ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщил регулятор.
Обновлено в 09:35
Политика

В РКК «Энергия» сменят гендиректора

Совет директоров Ракетно-комической корпорации "Энергия" планирует сменить генерального директора, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:31
Экономика

Stockmann закрыл сделку по продаже петербургского ТЦ «Невский центр»

Финский ритейлер Stockmann закрыл сделку по продаже своего последнего российского актива – петербургского торгового центра "Невский центр".
Обновлено в 10:02
Энергетика

«Газпром» сокращает инвестиции в газопроводы

«Газпром» сокращает инвестиции в проект газопровода «Сила Сибири» в 2019 году до 147,53 млрд руб.
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