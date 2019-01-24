Политика
Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ УкраиныRT на русском 10:05
Оболонский районный суд Киева оправдал экс-президента Украины Виктора Януковича по статье о попытке изменения границ государства.
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Суд оправдал Януковича по обвинению в посягательстве на территориальную целостность
Московский Комсомолец09:58
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Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Обновлено в 13:11
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике
В Сети появилась видеозапись с кадрами нападения на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 13:20
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 15:04
Авто
Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Политика
Мадуро закрыл посольство и все консульства Венесуэлы в США
Обновлено в 16:23
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Наука
Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты
Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»
Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Политика
Стрелку «Часов Судного дня» оставили на двух минутах до полуночи
Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
При столкновении «скорой» и такси в Москве пострадали четыре человека
Обновлено в 16:01
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Общество
«Было выпито все»: дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Обновлено в 09:21
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Обновлено в 13:54
Авто
Могут самовозгораться: в Kia и Hyundai нашли опасный изъян
Специалисты американского института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) определили, какие именно модели автомобилей южно-корейского автопрома имеют наибольший риск возгорания.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Историческом музее пропала древняя икона
Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Суд оправдал всех фигурантов «макового дела»
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела о контрабанде пищевого мака, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:00
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика
Янукович заочно приговорен к 13 годам тюрьмы
Обновлено в 10:04
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
Polestar показала новую информационно-развлекательную систему
В компании сообщили, что вторая модель марки, а это фастбек с индексом 2, получит новую информационно-развлекательную систему, созданную на базе операционно-развлекательной системы Android.
Обновлено в 07:53
Космос
Ученые назвали причину появления жизни на Земле
Обновлено в 04:22
Происшествия
В администрации Нефтеюганска прошли обыски
Обновлено в 00:58
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Общество
Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб
Обновлено в 10:08
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04