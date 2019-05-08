Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и МамаевуТАСС вчера в 17:05
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве. "Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск", - сказали ТАСС в суде.
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Футбол
Георгий Джикия: «Чемпионство не надо помнить. Его надо повторить»
Интервью "СЭ" дал один из лидеров "Спартака", защитник команды Георгий Джикия 2 года назад "Спартак" стал чемпионом России.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
В России по правилам оформили 30% границ между регионами
Между субъектами Российской Федерации по всем правилам зафиксированы 112 из 378 границ к концу I квартала 2019 года, сообщили «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
США захотели разорвать связи Кубы и Венесуэлы
Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины
При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:16
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая
Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
МАК: черный ящик SSJ-100 сильно поврежден
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета сообщили о состоянии бортовых самописцев SSJ-100, сгоревшего после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено 06 мая в 16:33
Футбол
Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол
Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.
Обновлено вчера в 19:51
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Mitsubishi увеличила продажи в России на 2%
Обновлено в 02:22
Спорт
Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Геркус: «Ливерпуль» после игры с «Барселоной» уже взял Лигу чемпионов
Геркус заявил, что "Ливерпуль" после этого матча уже можно считать победителем этой Лиги чемпионов, он взял этот турнир.
Обновлено в 02:13
Общество
Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов
Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Экономика
МЭР: рост ВВП РФ резко замедлился в первом квартале
В первом квартале 2019 г. экономика России прибавила только 0,8%. Об этом сообщило Минэкономразвития в апрельском докладе «Картина экономики».
Обновлено в 02:06
Кино
Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре
В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Фотошпионам удалось зафиксировать во время дорожных заездов обновленную модификацию внедорожника Lexus GX.
Обновлено в 01:19