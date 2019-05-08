Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и МамаевуТАСС вчера в 17:05

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве. "Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск", - сказали ТАСС в суде.
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Кокорин и Мамаев доставлены в суд для оглашения приговора

Матч ТВ03:05

Что будет после суда с Кокориным и Мамаевым

Чемпионат03:00

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая

RT на русском06 мая в 15:08

Кокорина и Мамаева доставили в суд в Москве, где им вынесут приговор

РИА Новости03:04

Суд в Москве сегодня огласит приговор Кокорину, Мамаеву и их соучастникам

Вести.Ru00:58

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

ТАССвчера в 17:05

Какой приговор вынесут Кокорину и Мамаеву?

Life.ru02:12
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Футбол

Георгий Джикия: «Чемпионство не надо помнить. Его надо повторить»

Интервью "СЭ" дал один из лидеров "Спартака", защитник команды Георгий Джикия 2 года назад "Спартак" стал чемпионом России.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

В России по правилам оформили 30% границ между регионами

Между субъектами Российской Федерации по всем правилам зафиксированы 112 из 378 границ к концу I квартала 2019 года, сообщили «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол

Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

США захотели разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины

При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:16
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Авто

Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая

Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

МАК: черный ящик SSJ-100 сильно поврежден

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета сообщили о состоянии бортовых самописцев SSJ-100, сгоревшего после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено 06 мая в 16:33
Футбол

Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.
Обновлено вчера в 19:51
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей подарок за несколько миллионов

Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

В Сети поклонники возмутились «барскими манерами» Светланы Лободы

Обновлено в 03:17
Авто

Mitsubishi увеличила продажи в России на 2%

Обновлено в 02:22
Спорт

Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол

Геркус: «Ливерпуль» после игры с «Барселоной» уже взял Лигу чемпионов

Геркус заявил, что "Ливерпуль" после этого матча уже можно считать победителем этой Лиги чемпионов, он взял этот турнир.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Самаре 42 человека эвакуировано из гостиницы из-за пожара

Обновлено в 01:07
Общество

Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов

Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Экономика

МЭР: рост ВВП РФ резко замедлился в первом квартале

В первом квартале 2019 г. экономика России прибавила только 0,8%. Об этом сообщило Минэкономразвития в апрельском докладе «Картина экономики».
Обновлено в 02:06
Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Кино

Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре

В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Авто

Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

Фотошпионам удалось зафиксировать во время дорожных заездов обновленную модификацию внедорожника Lexus GX.
Обновлено в 01:19
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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