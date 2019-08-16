Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»REGNUM 03:57

Назначенная судом повторная экспертиза по делу о хищении более 130 млн бюджетных рублей в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов завершена, сообщает 16 августа ТАСС.
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Эксперты не смогли выяснить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджет нецелевым образом

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Результаты повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

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