Общество
Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»REGNUM 03:57
Назначенная судом повторная экспертиза по делу о хищении более 130 млн бюджетных рублей в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов завершена, сообщает 16 августа ТАСС.
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Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском
Обновлено в 05:08
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
МАК приступила к расшифровке черных ящиков A321
Обновлено в 05:58
Авто
Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год
Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Спартак» сыграет с ЦСКА в понедельник
6-й тур РПЛ открывается матчем «Оренбург» – «Сочи». В субботу «Краснодар» играет на выезде с «Тамбовом», «Зенит» принимает «Ахмат».
Обновлено в 02:12
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово под Петербургом
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заключить концессионное соглашение с дочерней структурой Газпорома — ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» — в целях модернизации аэродрома совместного базирования Левашово под Петербургом.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.
Обновлено в 04:56
Общество
Девочка судится с берлинским хором мальчиков
Ребенок 9 лет из Германии подал в суд на хор мальчиков в Берлине из-за гендерной дискриминации.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 14 августа в 15:14
Космос
Военные США сообщили о взрыве европейской ракеты в космосе
Обновлено в 02:03
Космос
Дочери Гагарина подарили Королеву красный телефон
Появилось мультимедиа: посетители увидят фильм-реконструкцию о полёте Юрия Алексеевича Гагарина.
Обновлено 14 августа в 04:47
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца»
Обновлено 14 августа в 21:10
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Заседание по делу экс-министра финансов Подмосковья перенесли
На предварительном заседании защита подала ходатайство о прекращении уголовного преследования по 14 эпизодам обвинения в связи с истечением срока давности.
Обновлено 14 августа в 11:22
Происшествия
В Новосибирске рабочий погиб при взрыве на заводе
Обновлено в 05:03
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалка
В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
Обновлено в 00:36
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности
Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Обновлено вчера в 14:48