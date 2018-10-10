Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновнымиSport.ru 08:29

Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщила судья Пресненского суда Елена Абрамова во время оглашения приговора.
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Кокорин и Мамаев в день приговора: выглядели свежо, иногда улыбались

Sports.ru10:18

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

РИА Новости07:59

Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Эхо Москвы11:04

Кокорин и Мамаев: они еще вернутся

Спорт-Экспресс11:45

Как вам приговор по Кокорину и Мамаеву?

Чемпионат09:53

«Привет, бандиты»: Кокорин и Мамаев получили по полной

Московский Комсомолец10:17

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Газета.Ru09:08
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Авто

Классический BMW получит мощный мотор V10

Обновлено в 04:42
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева

Обновлено 06 мая в 15:04
Происшествия

Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговор

Адвокат Кокорина Татьяна Стуканова сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный вердикт, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Авто

Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3

Обновлено в 08:09
Происшествия

В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Кино

Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне

Обновлено в 09:31
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

Обновлено в 01:59
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Общество

В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы

Прошла общественная приемка центральной аллеи Парка Победы.
Обновлено в 12:03
Здоровье

Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31
Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:40
Общество

В Пятигорске провели «Парад дошкольных войск»

В социальных сетях первый в городе «Парад дошкольных войск» вызвал бурные обсуждения.
Обновлено 06 мая в 12:36
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Ирина Слуцкая раскрыла истинные причины развода»

11 мая гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая.
Обновлено вчера в 11:11
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Общество

В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов

На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Игры

Игра Apex Legends от Electronic Arts появится на мобильных платформах

Обновлено в 01:31
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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