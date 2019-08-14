Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты МосгордумыРБК вчера в 11:46
Мосгорсуд постановил зарегистрировать члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, следует из карточки дела на сайте суда.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфаксвчера в 11:48
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