Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

с чего всё началось

Мосгорсуд постановил зарегистрировать члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, следует из карточки дела на сайте суда.

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