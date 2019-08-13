Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в МосгордумуРИА Новости 11:58
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде. Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфакс11:48
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Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Экономика
На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС
В компании отметили, что даже успешная реализация проекта оставит энергетический рынок Украины от европейского рынка электроэнергии и не обеспечит должных условий для конкуренций на внутреннем рынке, так как по его итогам откроется только возможность экспорта для одной частной компании.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
Обновлено в 14:29
Здоровье
Медучреждения Ставрополья примут 200 молодых специалистов в 2019 году
"В этом году в медучреждения Ставрополья направляются 200 молодых специалистов-медиков - те, кто поступил в 2014-м в Ставропольский медуниверситет в рамках расширенного по инициативе губернатора целевого набора", - уточняется в сообщении.
Обновлено в 11:00
Экономика
Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»
Московский арбитражный суд 13 августа признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и ввел в компании процедуру наблюдения.
Обновлено в 14:51
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:09
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, увеличившись за сутки на 13 сантиметров, затоплены почти все дачные участки на островах у Хабаровска, рассказали РИА Новости в краевом управлении МЧС.
Обновлено 11 августа в 22:51
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество
На форуме Машук пройдёт День СКФО
Обновлено в 03:32
Футбол
Тренер «Порту»: мы до последнего верили, что сможем отыграться с 0:3 в матче с «Краснодаром»
Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды от российского «Краснодара» со счётом 2:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:30
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра
Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:02
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Самая масштабная вспышка кори зафиксирована на Украине
На Украине зафиксирована самая масштабная вспышка кори, сообщила директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.
Обновлено в 11:35
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Энергетика
США планируют к 2020 году экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать
США к 2020 году планируют впервые с 1953 года больше экспортировать энергоресурсы, чем импортировать.
Обновлено в 15:37
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Политика
МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата
В МИД РФ пояснили, что тогда в Киеве «безосновательно объявили» сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 14:53
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Политика
Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 13:13