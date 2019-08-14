Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

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Как передает «Интерфакс», об этом решении сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. По ее словам, теперь окружной избирком должен зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 43. «Решение исполняется немедленно», – заключила представитель суда.

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