Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в МосгордумуПраво.ру вчера в 12:31
Как передает «Интерфакс», об этом решении сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. По ее словам, теперь окружной избирком должен зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 43. «Решение исполняется немедленно», – заключила представитель суда.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфаксвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь
На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.
Обновлено в 03:05
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне
В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика
Трамп заявил, что отсрочка пошлин пойдет на пользу Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отсрочка введения пошлин на товары из КНР до середины декабря, о которой было объявлено днем ранее, принесет значительную пользу Китаю.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Кино
Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году
Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга
Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
Обновлено в 10:56
Экономика
Гибель пчёл не отразится на стоимости мёда в 2019 году
Ранее News.ru писал, что одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком.
Обновлено в 09:26
Общество
В России предложили перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложения по переходу на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено 12 августа в 12:10
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Политика
США не планируют размещение ракет в Европе
Посол США в России Джон Хантсман рассказал об отсутствии определенности в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:09
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела
До недавнего времени дом, в котором решил жить Бондарчук с Паулиной, называли одним из самых лучших в Москве.
Обновлено в 04:03
Общество
Россияне стали чаще умирать от алкоголя
От случайных отравлений алкоголем за первую половину года умерло 3932 человека, годом ранее — 3246 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Происшествия
20 тысяч человек остались без газа на Урале
В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.
Обновлено в 19:12
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
Космос
«Дочка» «Инвитро» попытается напечатать мясо в космосе
В сентябре на орбиту доставят клетки, полученные из десны кролика, а также клетки коровы, из которых попытаются напечатать мясо.
Обновлено в 09:28
Технологии
Плавучий атомный блок «Академик Ломоносов» доставят на Чукотку в «упряжке» из буксиров
Обновлено в 20:23
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07