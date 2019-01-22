Суд обязал телеведущего Киселева заплатить 2,5 млн архитекторуГазета.Ru 09:34

Королёвский городской суд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина, который потребовал у телеведущего Дмитрия Киселева выплатить долг за строительство виллы в Коктебеле.

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Телеведущий Дмитрий Киселев заплатит крымскому архитектору Владимиру Мазурину долг за строительство виллы в Коктебеле согласно решению Королевского суда Московской области. Как сообщает "Новая газета", Мазурин в 2015–2016 годах руководил реконструкцией виллы Киселева под Коктебелем.

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