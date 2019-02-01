Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФiReactor 18:15

По второму иску, касающемуся удаления фирменного приложения интернет-магазина, суд принял решение признать содержащуюся в нем информацию запрещенной и обязать iHerb удалить его из «магазинов мобильных приложений» Google (AndroidOS) и Apple (iOS), доступ к которым осуществляется на территории России.

с чего всё началось

Отмечается, что Интернет-магазин iHerb продает витамины, пищевые добавки, продуктами питания и другими товарами для здорового образа жизни. Однако, как установил суд, приложение распространяет запрещенную на территории России информацию.

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ

Общество Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов Диктор программы «Время» Евгений Суслов умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года.

Происшествия Власти Кубы подтвердили, что над островом пролетел метеорит Министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса заявила, что согласно оценкам экспертов, над островом пролетел метеорит.

Происшествия «Потерянный флот Гитлера» обнаружен у берегов Турции Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции.

Происшествия В Буэнос-Айресе в результате пожара в гостинице пострадали 42 человека Пожар произошел в одной из гостиниц в центре Буэнос-Айреса на проспекте Корриентес, популярном у туристов, пострадали 42 человек, из них трое в тяжелом состоянии, сообщает портал TN.

Происшествия Рэпер 6ix9ine признался в нескольких преступлениях Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, на суде признал, что участвовал в преступной группировке Nine Trey.

Кино В сети появился трейлер нового «Форсажа» На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Транспорт В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.

Общество Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.

Происшествия Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Происшествия Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.

Происшествия Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки "По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

Спорт 12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.

Гаджеты Samsung случайно показал смартфон со складным экраном В интернете появилось видео, на котором «засветился» первый смартфон Samsung со складным экраном.

Авто Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.

Общество В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.

Происшествия Троим членам семьи предъявили обвинения по делу о теракте в Страсбурге Следователи предъявили обвинения троим членам одной семьи, которые были задержаны по подозрению в причастности к теракту в Страсбурге в декабре прошлого года, сообщает BFM TV со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия У сенаторов КЧР оказалось много дел Сам господин Дерев причастность к афере отрицает, а в его окружении связывают его проблемы с действиями другого сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, арестованного в минувшую среду по обвинению в убийствах двух республиканских политиков.

Гаджеты Apple устранила ошибку в приложении FaceTime Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.

Политика Кипр ужесточит выдачу «золотых паспортов» инвесторам В соответствии с законопроектом, принятым парламентом Кипра, в республике ужесточается выдача «золотых паспортов» инвесторам, сообщает газета Cyprus Times.

Общество Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.