Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНСRT на русском 02:40

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст определения суда.

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Происшествия Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

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Здоровье Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тысяч человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки на выходных (в том случае, если нет времени на спорт в течение рабочей недели) снижают риск ранней смерти примерно на 30%.

Происшествия Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.

Происшествия Известный знаток шоу «Что? Где? Когда?» серьезно пострадал при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 Напомним, самолет «Аэрофлота» SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево через 28 минут после взлета, после того как пассажиры заметили огонь за бортом.

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Происшествия Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево "Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

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