Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНСRT на русском 02:40

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст определения суда.
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Суд обязал обанкроченный ФК «Тосно» выплатить налоговой более 60 млн рублей

78.ru02:42

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

RT на русском02:40

Суд обязал ФК «Тосно», признанный банкротом, выплатить налоговой более 60 млн рублей

ТАСС01:15

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 миллионов рублей налогов

Матч ТВ02:16

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 миллионов рублей налогов

Sportbox.RU02:16

Арбитражный суд обязал ФК «Тосно» выплатить налоговой 60 млн рублей

АБН02:30

ФК «Тосно» обязан выплатить налоговой более 60 млн рублей

ЛОТ02:07
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Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы

Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Технологии

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено вчера в 10:44
Здоровье

Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть

Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тысяч человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки на выходных (в том случае, если нет времени на спорт в течение рабочей недели) снижают риск ранней смерти примерно на 30%.
Обновлено в 01:01
Космос

Красноярские ученые раскритиковали систему питания космонавтов НАСА

Обновлено в 01:57
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Известный знаток шоу «Что? Где? Когда?» серьезно пострадал при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100

Напомним, самолет «Аэрофлота» SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево через 28 минут после взлета, после того как пассажиры заметили огонь за бортом.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Финансы

Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Наука

Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия

Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

Эсминцы США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

Обновлено в 02:25
Гаджеты

Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»

Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес» или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“»

Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.
Обновлено в 01:30
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 02:44
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске

Обновлено в 01:02
Происшествия

В результате пожара в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:16
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
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Тосно
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Тосно, Ленинградская область. Основан в 2013 году. Обладатель Кубка России сезона 2017/18. Расформирован в 2018 году.
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