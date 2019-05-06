Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНСRT на русском 02:40
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст определения суда.
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 02:54
Технологии
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено вчера в 10:44
Здоровье
Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть
Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тысяч человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки на выходных (в том случае, если нет времени на спорт в течение рабочей недели) снижают риск ранней смерти примерно на 30%.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Известный знаток шоу «Что? Где? Когда?» серьезно пострадал при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100
Напомним, самолет «Аэрофлота» SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево через 28 минут после взлета, после того как пассажиры заметили огонь за бортом.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Наука
Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Обновлено вчера в 07:08
Гаджеты
Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»
Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес» или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“»
Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.
Обновлено в 01:30
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 02:44
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске
Обновлено в 01:02
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29