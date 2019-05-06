Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНСRT на русском 02:40

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст определения суда.

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

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