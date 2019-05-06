Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНСRT на русском 02:40

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст определения суда.
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Арбитражный суд обязал «Тосно» выплатить 60 млн рублей налогов

Gazeta.SPb04:50

Суд обязал ФК «Тосно», признанный банкротом, выплатить налоговой более 60 млн рублей

ТАСС01:15

Суд обязал обанкроченный ФК «Тосно» выплатить налоговой более 60 млн рублей

78.ru02:42

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

RT на русском02:40

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 миллионов рублей налогов

Матч ТВ02:16

Обанкротившийся ФК «Тосно» обязали выплатить 60 млн по иску ФНС

Neva.Today03:17

Суд потребовал от «Тосно» выплатить налоговой более 60 миллионов рублей

Петербургский дневник03:48
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СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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Происшествия

Извлечены тела всех жертв SSJ 100 в Шереметьево

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В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
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Происшествия

Семье погибшего бортпроводника SSJ-100 выплатят 5 млн рублей

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Происшествия

РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
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Космос

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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

На трагедии в Шереметьево попытались нажиться мошенники

Жители Мурманской области начали получать в соцсетях сообщения с предложениями принять участие в сборе средств для помощи семьям пострадавших и погибших во вчерашней катастрофе самолета в Шереметьево.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы

В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
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Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено 04 мая в 21:05
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
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Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево

Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество

Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения

Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Технологии

Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»

Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено вчера в 14:10
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Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
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В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок

В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
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Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star рассказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
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Производство легендарных чипов памяти Samsung B-die остановлено

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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Тосно, Ленинградская область. Основан в 2013 году. Обладатель Кубка России сезона 2017/18. Расформирован в 2018 году.
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