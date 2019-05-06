Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНСRT на русском 02:40
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст определения суда.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Извлечены тела всех жертв SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 04:55
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия
РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Происшествия
На трагедии в Шереметьево попытались нажиться мошенники
Жители Мурманской области начали получать в соцсетях сообщения с предложениями принять участие в сборе средств для помощи семьям пострадавших и погибших во вчерашней катастрофе самолета в Шереметьево.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Происшествия
Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы
В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено 04 мая в 21:05
Спорт
IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон
Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево
Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения
Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Технологии
Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»
Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
Происшествия
Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа
Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Общество
В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок
В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star рассказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Производство легендарных чипов памяти Samsung B-die остановлено
Модули памяти, построенные на чипах Samsung B-die, пожалуй, являются одним из самых популярных вариантов в среде энтузиастов.
Обновлено в 03:25