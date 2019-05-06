Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНСRT на русском 02:40

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст определения суда.
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Арбитражный суд обязал «Тосно» выплатить 60 млн рублей налогов

Gazeta.SPb04:50

Обанкротившийся ФК «Тосно» обязали выплатить 60 млн по иску ФНС

Neva.Today03:17

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 миллионов рублей налогов

Матч ТВ02:16

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

RT на русском02:40

Суд обязал обанкроченный ФК «Тосно» выплатить налоговой более 60 млн рублей

78.ru02:42

Суд обязал ФК «Тосно», признанный банкротом, выплатить налоговой более 60 млн рублей

ТАСС01:15

Суд потребовал от «Тосно» выплатить налоговой более 60 миллионов рублей

Петербургский дневник03:48
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Футбол

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Российский футбольный клуб из Тосно, Ленинградская область. Основан в 2013 году. Обладатель Кубка России сезона 2017/18. Расформирован в 2018 году.
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