Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей налоговойНевские Новости 04:49

Арбитражный суд Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 миллионов рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы, о чем сообщает RT. Общая сумма сложилась из имеющихся долгов, штрафов и пеней.
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Арбитражный суд обязал «Тосно» выплатить 60 млн рублей налогов

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Обанкротившийся ФК «Тосно» обязали выплатить 60 млн по иску ФНС

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Суд обязал обанкроченный ФК «Тосно» выплатить налоговой более 60 млн рублей

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Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

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Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 миллионов рублей налогов

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Суд обязал ФК «Тосно», признанный банкротом, выплатить налоговой более 60 млн рублей

ТАСС01:15

Суд потребовал от «Тосно» выплатить налоговой более 60 миллионов рублей

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Российский футбольный клуб из Тосно, Ленинградская область. Основан в 2013 году. Обладатель Кубка России сезона 2017/18. Расформирован в 2018 году.
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