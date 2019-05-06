Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей налоговойНевские Новости 04:49
Арбитражный суд Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 миллионов рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы, о чем сообщает RT. Общая сумма сложилась из имеющихся долгов, штрафов и пеней.
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Прямо злоупотребили Нарушения 44-ФЗ о госзакупках по итогам 2018 года обошлись минимум в 153 млрд рублей, говорится в мониторинге Минфина со ссылкой на оценки Федерального казначейства.
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Помпео оценил переговоры с Лавровым
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
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При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
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Технологии
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Общество
Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»
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Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
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