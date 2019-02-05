Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для РосгвардииРБК 12:59

Расследование ФБК было опубликовано в августе 2018 года. Навальный и его сторонники утверждали, что Росгвардия получает продукты от мясокомбината по завышенным ценам. Золотов после этого вызвал Навального на дуэль.

Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии

Происшествия В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1 Сильное землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Азербайджана, очаг залегал на глубине всего 10 километров, сообщает Геологическая служба США.

Интернет Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в мессенджере Facebook ввел в своем мессенджере функцию удаления отправленных сообщений. Удалить сообщение можно в течение 10 минут после отправки.

Происшествия Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децла, является недостоверной.

Кино Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.

Происшествия В Москве проверяют 16 зданий из-за сообщений о минировании Анонимные сообщения с угрозой "минирования" уже поступили в адрес 16 общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе 12 торговых центров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Гаджеты Apple начала продажи восстановленного iPhone X Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.

Происшествия В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса На лондонском Хайгетском кладбище неизвестные злоумышленники осквернили могилу Карла Маркса и его супруги Женни Вестфален, передает ТАСС.

Происшествия В Москве задержали главу отдела центральной таможни Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

Политика Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии Сенат США во вторник принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии, а также России и Ирана за помощь сирийскому правительству.

Интернет Mail.Ru Group выпустила новый браузер Atom Компания Mail.Ru Group выпустила новый браузер Atom. Разработчики подчеркивают безопасность и приватность программного продукта.

Кино Джим Керри сыграет в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита» В новой постановке театра на сцене предстанут сразу двое адептов темных сил. Одного из них и сыграет знаменитый американский актер.

Авто Toyota выпустит Land Cruiser 300 Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".

Происшествия В Ульяновске возбудили дело после массового заболевания суворовцев Военный следственный отдел СК по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту заболевания курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, сообщает Следственный комитет России.

Спорт Дмитрий Логинов стал вторым российским чемпионом мира по сноуборду 19-летний спортсмен из Красноярска победил в параллельном гигантском слаломе Россиянин Дмитрий Логинов в ночь на вторник завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в американском Парк-Сити.

Авто АвтоВАЗ сделал Lada Vesta доступнее Седан и универсал Lada Vesta получили новые базовые версии и стали доступнее для покупателей на 20 000 – 51 000 рублей.

Происшествия Причиной зловония в Петербурге стало вещество в брошенной цистерне Специалисты установили причину возникновения и распространения неприятного запаха сразу в нескольких районах Санкт-Петербурга днем во вторник, 5 февраля.

Происшествия Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.

Общество С Глушакова взыскали солидные алименты Ранее спартаковец потребовал определить место жительства детей с ним и взыскать алименты с жены в размере 80 тыс. рублей.