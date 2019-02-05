Политика

Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для РосгвардииRT на русском 15:11

Арбитражный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространённую информацию о поставках некачественных продуктов по завышенным ценам для Росгвардии и удалить соответствующие данные по делу крымского мясокомбината «Дружба народов» с сайта.
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Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для Росгвардии

RT на русском15:11

Суд обязал Алексея Навального удалить расследование о поставках Росгвардии

Эхо Москвы16:00

Суд обязал Навального удалить видеоролик о продуктах для Росгвардии

РИА Новости13:01

Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии

РБК12:59

Суд удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов» к Навальному

Интерфакс12:19

Крымский мясокомбинат выиграл иск к Навальному

Вести.Ru14:01

Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов Росгвардии

Коммерсантъ12:55
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Facebook разрешил удалять сообщения в мессенджере

В мессенджере Facebook появилась возможность удалять сообщения. На это соцсеть дает всего 10 минут после отправки.
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Происшествия

В Азербайджане произошло сильное землетрясение

На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Пожар в ангаре на севере Москвы потушен

Пожарные потушили возгорание в ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.
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Библию 1200-летнего возраста пытались вывезти из Турции контрабандисты

Обновлено в 15:21
Космос

Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру

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Интернет

Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom

Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта

Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.
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Происшествия

Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

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Авто

Mazda анонсировала новый кроссовер

Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Наука

В Аргентине нашли останки динозавра с острыми шипами

В аргентинской Патагонии найдены останки нового вида динозавра, 4 декабря сообщается на сайте Phys.org.
Обновлено в 13:54
Авто

Toyota выпустит Land Cruiser 300

Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
Происшествия

Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявлено новое обвинение

Обновлено в 14:17
Происшествия

В Москве задержали главу отдела центральной таможни

Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Московское ГИБДД может получить спорткары для борьбы со стритрейсерами

Обновлено в 14:46
Происшествия

Две девочки погибли при пожаре в Красногорске

Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Петербурге нашли источник неприятного запаха

Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.
Обновлено в 12:14
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Изрезанную шредером картину Бэнкси выставили в музее Баден-Бадена

Обновлено в 07:51
Наука

Северный магнитный полюс Земли смещается к России

Обновлено в 09:48
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Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769

С сегодняшнего дня Apple начала продавать отремонтированные на заводе модели iPhone X по сниженной цене.
Обновлено в 08:22
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Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе

Обновлено в 09:50
Происшествия

СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми

"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 09:47
Транспорт

В московском метро введут систему оплаты по зонам

Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
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Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдёт без ведущего

Отмечается, что решение отказаться от ведущего поддержали также в Американской киноакадемии.
Обновлено в 15:33
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В бета-версии iOS 12.2 появились новые Animoji

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В Швеции нашли украденные королевские регалии

В конце июля 2018 года в середине дня из собора города Стренгнес, где похоронен Карл IX, были похищены части похоронных регалий — корона короля, держава, а также корона его жены Кристины, скончавшейся в 1625 году.
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Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики

В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
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Месси включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси включён в заявку команды на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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