Футбол

Суд обязал ФК «Тосно» выплатить налоговой более 60 млн рублейТелеканал Санкт-Петербург 10:38

В третью очередь выплат кредиторам включены суммы 7,9 млн рублей, 6,5 млн рублей пеней и 5,3 млн рублей штрафа.
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Арбитражный суд обязал «Тосно» выплатить 60 млн рублей налогов

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Обанкротившийся ФК «Тосно» обязали выплатить 60 млн по иску ФНС

Neva.Today03:17

Суд потребовал от «Тосно» выплатить налоговой более 60 миллионов рублей

Петербургский дневник03:48

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

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Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 миллионов рублей налогов

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Суд обязал ФК «Тосно», признанный банкротом, выплатить налоговой более 60 млн рублей

ТАСС01:15

Суд обязал обанкроченный ФК «Тосно» выплатить налоговой более 60 млн рублей

78.ru02:42
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
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В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»

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На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

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При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Футбол

Александр Кокорин расплакался, произнося последнее слово в суде

Обновлено в 15:16
Общество

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Происшествия

«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту

6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 16:55
Экономика

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

Американский банковский холдинг Morgan Stanley 13 декабря 2018 года объявил о решении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода операций в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

Обновлено в 15:57
Происшествия

На станции «Автово» на пути упала женщина

По словам очевидцев, женщину вытащили на платформу. Приблизительно на 20 минут прерывалось движение поездов.
Обновлено в 14:03
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Космос

Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе

Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено в 09:54
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
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В Шереметьево прокомментировали видео со смеющимися над авиакатастрофой людьми

Обновлено в 16:11
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Общество

Заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
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Десять минут Outer Wilds: космическое приключение с петлями времени

Пару месяцев назад независимая студия Mobius Digital и известное издательство Annapurna Interactive анонсировали космическое приключение Outer Wilds.
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Погибший в катастрофе SSJ 100 американец летел на рыбалку

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Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой

Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
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Российский футбольный клуб из Тосно, Ленинградская область. Основан в 2013 году. Обладатель Кубка России сезона 2017/18. Расформирован в 2018 году.
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