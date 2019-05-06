Суд обязал ФК «Тосно» выплатить налоговой более 60 млн рублейТелеканал Санкт-Петербург 10:38

В третью очередь выплат кредиторам включены суммы 7,9 млн рублей, 6,5 млн рублей пеней и 5,3 млн рублей штрафа.

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Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

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Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Общество В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.

Происшествия «Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту 6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.

Экономика Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России Американский банковский холдинг Morgan Stanley 13 декабря 2018 года объявил о решении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода операций в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

Происшествия На станции «Автово» на пути упала женщина По словам очевидцев, женщину вытащили на платформу. Приблизительно на 20 минут прерывалось движение поездов.

Общество Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

Происшествия Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.

Космос Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Происшествия Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.

Общество Заработали новые правила идентификации в мессенджерах С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Игры Десять минут Outer Wilds: космическое приключение с петлями времени Пару месяцев назад независимая студия Mobius Digital и известное издательство Annapurna Interactive анонсировали космическое приключение Outer Wilds.

Происшествия Погибший в катастрофе SSJ 100 американец летел на рыбалку Гражданин Соединённых Штатов Джереми Брукс, погибший при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, был профессиональным гидом.