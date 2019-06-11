Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»Газета.Ru 07:10
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.
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Baring Vostok оспорит решение суда о немедленной передаче 9,99% банка «Восточный»
Rambler News Service06:38
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
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Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено в 05:41
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Брянска в Сочи отложен из-за технической неисправности
Рейс Брянск — Сочи авиакомпании «Азимут», который должен был выполнить самолет Sukhoi Superjet 100, задерживается на несколько часов из-за технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в Международном аэропорту Брянска.
Обновлено в 07:16
Политика
В Кремле ожидают итогов экспертиз по делу Голунова
В Кремле ожидают итогов экспертиз, сообщил 11 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Shazam для Android теперь может распознавать музыку в наушниках
В Shazam для Android была добавлена новая функция Pop Up, которая позволит пользователям идентифицировать песни, воспроизводимые в сторонних приложениях, не выходя из приложения.
Обновлено в 05:06
Наука
Ученые рассказали, как можно превратиться из «совы» в «жаворонка»
Ученые назвали простой способ как превратиться из "совы" в "жаворонка" и таким образом улучшить свое состояние здоровья.
Обновлено в 00:08
Спорт
Россию лишили руководящих постов в IAAF
Спортивные чиновники из РФ в течение четырех лет не смогут занимать руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Обломки упавшего неделю назад Ан‐32 нашли в Индии
Обломки пропавшего 3 июня военно-транспортного самолета Ан-32 обнаружили военные Индии на северо-востоке страны.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Экономика
Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на треть
За первые четыре месяца 2019 года, с января по апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до 33,3 тыс. В секторе грузовых машин также наблюдается увеличение экспорта, но менее существенное - на 7,7%, до 4,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Обновлено в 06:40
Футбол
Россия сыграет с Кипром в красной форме
Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Футбол
Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции
Обновлено в 02:08
Политика
«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова
Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Общество
Российская полиция не считает нудистов хулиганами
Interfax-Russia.ru - В МВД РФ не собираются наказывать нудистов, собирающихся на отдаленных пляжах и не подпадающих под ответственность за совращение детей.
Обновлено в 04:52
Политика
Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.
Обновлено вчера в 10:07