Экономика

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»Газета.Ru 07:10

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.
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