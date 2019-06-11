Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»Газета.Ru 07:10
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.
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Baring Vostok оспорит решение суда о немедленной передаче 9,99% банка «Восточный»
Rambler News Service06:38
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