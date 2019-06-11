Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»Газета.Ru 07:10

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.

Происшествия МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей Министерство внутренних дел России предлагает включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".

Шоу-бизнес Отец Ивана Урганта расстался с молодой женой Андрей Ургант расстался со своей женой Еленой Романовой. Долгое время об их отношениях не было известно.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Происшествия Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте «В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.

Авто Тюнеры представили золотой Corvette C7 Стоит отметить, что у клиента, заказавшего особую машину в золотом цвете, уже есть Corvette C7 синего цвета.

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.

Авто Эксперты оценили рыночные перспективы нового Renault Arkana Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Российский профессор рассказал об «опасных» планах США Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.

Происшествия Суд присяжных продолжит рассмотрение дела Никулина в США Первое заседание американского суда присяжных по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, назначено на январь 2020 года.

Гаджеты Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Происшествия В МЧС рассказали, как безопасно купаться летом в водоемах В связи с наступлением пляжного сезона в МЧС России дали несколько советов по безопасному купанию в водоемах.

Политика Зеленский отменил два указа Порошенко Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.

Политика Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.