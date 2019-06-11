Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»Газета.Ru 07:10
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия
МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей
Министерство внутренних дел России предлагает включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.
Обновлено в 20:28
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина
Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта расстался с молодой женой
Андрей Ургант расстался со своей женой Еленой Романовой. Долгое время об их отношениях не было известно.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Общество
Опасен ли загар для родинок?
Обновлено в 17:40
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте
«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 20:17
Авто
Тюнеры представили золотой Corvette C7
Стоит отметить, что у клиента, заказавшего особую машину в золотом цвете, уже есть Corvette C7 синего цвета.
Обновлено в 12:16
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Авто
Эксперты оценили рыночные перспективы нового Renault Arkana
Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Суд присяжных продолжит рассмотрение дела Никулина в США
Первое заседание американского суда присяжных по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, назначено на январь 2020 года.
Обновлено в 20:51
Гаджеты
Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus
Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.
Обновлено в 16:12
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В МЧС рассказали, как безопасно купаться летом в водоемах
В связи с наступлением пляжного сезона в МЧС России дали несколько советов по безопасному купанию в водоемах.
Обновлено в 21:05
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено в 21:18
Здоровье
Дым без огня: традиционные сигареты хотят вытеснить девайсами
Традиционные сигареты хотят вытеснить электронными девайсами (вейпами, айкосами, джулами и прочими).
Обновлено в 17:01
Политика
Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 18:53
Авто
Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 09:28