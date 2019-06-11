Экономика

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»Газета.Ru 07:10

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.
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Майкл Калви лишился банка «Восточный»

Коммерсантъ09:07

Baring Vostok обжалует решение о немедленной передаче 10% «Восточного»

РБК07:12

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Газета.Ru07:10

«Дело уже не в коммерческом споре». Суд потребовал от Baring Vostok продать почти 10% «Восточного»

BFM.ru14:36

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» компании Аветисяна

Ведомости06:21

Baring Vostok обжалует решение о передаче компании Аветисяна 9,99% «Восточного»

Интерфакс07:16

Baring Vostok оспорит решение суда о продаже 9,99% акций «Восточного» компании Аветисяна

ТАСС06:57
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия

МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей

Министерство внутренних дел России предлагает включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.
Обновлено в 20:28
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Обновлено в 08:11
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта расстался с молодой женой

Андрей Ургант расстался со своей женой Еленой Романовой. Долгое время об их отношениях не было известно.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Общество

Опасен ли загар для родинок?

Обновлено в 17:40
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте

«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 20:17
Авто

Тюнеры представили золотой Corvette C7

Стоит отметить, что у клиента, заказавшего особую машину в золотом цвете, уже есть Corvette C7 синего цвета.
Обновлено в 12:16
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора

Обновлено в 09:36
Авто

Эксперты оценили рыночные перспективы нового Renault Arkana

Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Российский профессор рассказал об «опасных» планах США

Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Суд присяжных продолжит рассмотрение дела Никулина в США

Первое заседание американского суда присяжных по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, назначено на январь 2020 года.
Обновлено в 20:51
Гаджеты

Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus

Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.
Обновлено в 16:12
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

В МЧС рассказали, как безопасно купаться летом в водоемах

В связи с наступлением пляжного сезона в МЧС России дали несколько советов по безопасному купанию в водоемах.
Обновлено в 21:05
Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Политика

Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено в 21:18
Здоровье

Дым без огня: традиционные сигареты хотят вытеснить девайсами

Традиционные сигареты хотят вытеснить электронными девайсами (вейпами, айкосами, джулами и прочими).
Обновлено в 17:01
Политика

Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 18:53
Авто

Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 09:28
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