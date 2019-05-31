Общество
Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в ПриморьеРБК 03:10
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
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В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, а также же заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий" и пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.Интерфакс02:23
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Южно-Сахалинский горсуд оставил косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье
Интерфакс - Россия02:34
Адвокат владельца «китовой тюрьмы»: За 10 лет на Сахалине я ни разу косаток не видел возле берега
РИА Сахалин-Курилы28 мая в 01:07
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