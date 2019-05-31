Общество

Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в ПриморьеРБК 03:10

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
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Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье

В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, а также же заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий" и пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.
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