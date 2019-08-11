Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).

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Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

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