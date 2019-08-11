Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в МосквеRT на русском 06:29

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.
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с чего всё началось

Несостоявшийся арест 13-го фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева

Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).
Медиазона04:20

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Злой гололед протеста, отпечатки Путина, штурм Атамбаева: события недели

Московский Комсомолец11:52

СК требует ареста режиссёра Дмитрия Васильева

News.ru05:37

Суд не стал арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Васильева

РБК06:29

Суд отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении режиссера Дмитрия Васильева по делу о «массовых беспорядках»

Новая газета06:03

Суд в Москве не стал арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Васильева

Коммерсантъ06:04

Суд отказал в аресте телережиссера Дмитрия Васильева

ТАСС06:17

Суд отказался заочно арестовывать попавшего в реанимацию режиссера, обвиняемого в массовых беспорядках

Эхо Москвы10:30
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия

В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно

Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:16
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
Обновлено в 05:31
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Футбол

Кудряшов разбил Чалову нос в конце матча ЦСКА — «Сочи»

Форварду ЦСКА Фёдору Чалову разбили нос в конце матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Обновлено в 14:09
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Культура

Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек

Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:32
Волейбол

Семёнов и Лешуков вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу

Обновлено в 07:16
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Футбол

Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» на игру против «Спартака»

Обновлено в 13:49
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене

Обновлено вчера в 15:51
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили об атаке беспилотников на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 14:02
Авто

Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку

Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
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Волейбол

Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

Обновлено в 14:06
Общество

Названы преимущества жизни с кошками

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Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Религия

Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

В российских городах проходят торжества по случаю религиозного праздника Курбан-байрам.
Обновлено в 12:06
Политика

РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube

В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:50
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Задержание на митинге может стать поводом для ареста гражданки США

Обновлено в 13:37
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