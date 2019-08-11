Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в МосквеRT на русском 06:29
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:49, Вашингтон
Общество
Названы преимущества жизни с кошками
Обновлено в 00:34
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Политика
В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым
Ранее в воскресенье, 11 августа, министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.
Обновлено в 04:26
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Синоптик оценил сообщение о применении климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предположение депутата Госдумы Алексея Журавлёва о влиянии США на погоду в России с помощью климатического оружия.
Обновлено вчера в 11:19
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия»
Украинская прокуратура провела обыск на танкере "Мрия", передает ТАСС.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Зенит» обыграл в гостях «Динамо»
В матче пятого тура РПЛ «Зенит» в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 18:13
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 31
Обновлено в 06:32
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по объемам международных резервов
За последние четыре года международные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Общество
13 лет назад в Софии умерла слепая предсказательница Ванга
11 августа 1996 года в софийском госпитале умерла от рака широко известная в странах бывшего соцблока прорицательница Ванга.
Обновлено в 06:24
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титул
На турнире UFC 238 в Чикаго Шевченко впервые защитила пояс в поединке с американкой Джессикой Ай.
Обновлено в 02:20
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Елизавета II разочарована работой политиков Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II разочарована работой политиков Соединённого королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях выхода из Brexit.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассказала, как переживает расставание с мужем
Пока муж в отъезде Заворотнюк поддалась ностальгии и решила пересмотреть сериал "Моя прекрасная няня", принесший ей бешеную популярность.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43