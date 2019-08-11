Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).

с чего всё началось

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Политика Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу незаконных акций Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Политика Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.

Политика Ницой сказала, что уничтожит Украину Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.

Общество Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.

Происшествия Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Экономика В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Происшествия При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.

Экономика Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.

Политика Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Происшествия При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли 2 человека Минобороны РФ сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском, в результате которого пострадали несколько военнослужащих и представителей оборонного предприятия.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

Политика В МИД Ирана заявили, что США напрасно ждут звонка от Тегерана Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что президент страны Дональд Трамп «ждёт звонка» от иранских властей, если они хотят переговоров.

Экономика Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.