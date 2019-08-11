Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в МосквеRT на русском 06:29
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.
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с чего всё началось
Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).Медиазона04:20
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