Спорт
Суд не изменил срок ареста Кокорина и МамаеваНева Спорт 04:18
В Мосгорсуде состоялось заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Слушание продолжалось более двух часов, по его итогам судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля без изменений.
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