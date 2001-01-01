Спорт

Суд не изменил срок ареста Кокорина и МамаеваНева Спорт 04:18

В Мосгорсуде состоялось заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Слушание продолжалось более двух часов, по его итогам судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля без изменений.
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Адвокат Кокорина сравнил постановление суда со строчкой из поэмы Лермонтова

Чемпионат03:44

Суд не изменил срок ареста Кокорина и Мамаева

Нева Спорт04:18

Адвокаты Александра Кокорина и Павла Мамаева просят суд изменить меру пресечения на любую другую

Спорт-Экспресс02:45
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Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан

В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено в 06:53
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Челябинске почти устранили последствия прорыва теплотрассы

В Челябинске подача отопления и горячей воды возобновлена почти во все дома, оставшиеся без этих благ после произошедшего 16 апреля прорыва теплотрассы на улице Братьев Кашириных.
Обновлено в 03:27
Политика

Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреля

Действующий президент Петр Порошенко согласился с предложением кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19.00, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:30
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Гаджеты

Apple и Qualcomm помирились друг с другом

Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Кино

Стало известно название девятого эпизода «Звездных войн»

В рамках конвента Star Wars Celebration студия Lucasfilm раскрыла название девятого эпизода «Звездных войн».
Обновлено 15 апреля в 19:30
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу

Обновлено в 04:12
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел

Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Политика

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе

Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва

Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Авто

Представлен обновленный «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLC 63

В феврале 2018 года компания Mercedes представила обновлённый кроссовер GLC.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью

Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Политика

Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации

В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Спорт

Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Политика

Кремль не видит ограничений на подачу Бергом прошения о помиловании

Нет никаких ограничений на подачу прошения о помиловании норвежцем Фруде Бергом, осужденным в РФ за шпионаж, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

Самолет Ил-112 впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019, который в конце августа пройдет в подмосковном Жуковском.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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