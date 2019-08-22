Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митингаВести.Ru 12:29

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля. Он зарегистрирован и в настоящее время находится у судьи.
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Коптевский суд до конца сентября оставил без движения иск московского метрополитена к организаторам протестных акций

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РБК06:00

Московский метрополитен подал иск к организаторам протестных акций «За честные выборы»

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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