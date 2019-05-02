Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 маяRT на русском 06:40

Британский суд принял решение назначить слушания о выдаче Соединённым Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 30 мая. Также суд посчитал, что Вашингтон не дал полной информации по экстрадиции Ассанжа. Американские власти должны представить необходимые документы до 12 июня.

Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая

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