Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»ЗакC.Ру 04:18

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
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Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова и «Седьмой студии»

Телеканал 360°04:38

40-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Коммерсантъ05:02

Суд назначил новую экспертизу по делу режиссера Серебренникова

РЕН ТВ04:21

Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии»

Москва 2404:15

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

ТАСС04:28

Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы07:05

Суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии» на два месяца

Говорит Москва04:59
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Технологии

«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»

Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика

Российские эксперты в конце апреля проверят аэропорты Египта

Российские специалисты по авиационной безопасности отправятся в Египет во второй половине апреля.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Музыка

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Кино

«Жди меня» по-вестеросски: что показали в 1 серии 8 сезона «Игры престолов»

Обновлено в 06:17
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Авто

Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen привезла в Шанхай новый купеобразный кроссовер под названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Политика

В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

В Кремле подтверждают: саммит лидеров России и Северной Кореи готовится, но по срокам и месту проведения пока ясности нет.
Обновлено в 05:40
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Экономика

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество

Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках

Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Обновлено в 06:22
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова

В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Космос

Телескоп обсерватории LIGO обнаружил еще одну гравитационную волну

Обсерватория LIGO начала свою работу после модернизации 1 апреля, и за это время смогла обнаружить уже две гравитационных волны.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Ленинградской области спасли детеныша нерпы

Обновлено в 06:40
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Авто

«АвтоВАЗ» обновил комплектации модели Lada Granta FL

В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Экономика

ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%

Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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