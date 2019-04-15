Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»ЗакC.Ру 04:18
Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
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Технологии
«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»
Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
Обновлено в 02:40
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика
Российские эксперты в конце апреля проверят аэропорты Египта
Российские специалисты по авиационной безопасности отправятся в Египет во второй половине апреля.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Музыка
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Авто
Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen привезла в Шанхай новый купеобразный кроссовер под названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Политика
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына
В Кремле подтверждают: саммит лидеров России и Северной Кореи готовится, но по срокам и месту проведения пока ясности нет.
Обновлено в 05:40
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Экономика
«Северный поток-2» затянуло в датские воды
Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество
Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках
Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Обновлено в 06:22
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова
В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Космос
Телескоп обсерватории LIGO обнаружил еще одну гравитационную волну
Обсерватория LIGO начала свою работу после модернизации 1 апреля, и за это время смогла обнаружить уже две гравитационных волны.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
Обновлено в 06:40
Авто
«АвтоВАЗ» обновил комплектации модели Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12