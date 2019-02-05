Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии»РИА Новости 08:12

Мещанский суд Москвы решил назначить новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости во вторник из зала Мещанского суда Москвы. Предыдущая экспертиза, проведенная на стадии следствия, вызывала возражения адвокатов.

Интернет В мессенджере Facebook появилась функция удаления сообщений С сегодняшнего дня в мессенджере соцсети Facebook введена функция удаления сообщений. Она доступна в течение десяти минут после их отправки.

Происшествия В Азербайджане произошло сильное землетрясение На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Происшествия Пожар в ангаре на севере Москвы потушен Пожарные потушили возгорание в ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Происшествия Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.

Интернет Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.

Происшествия Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.

Авто Кроссовер Range Rover Velar впервые обзавёлся двигателем V8 Range Rover Velar в комплектации SVAutobiography получил новый двигатель — 5-литровый V8 с компрессором на 550 л.с. Внешне автомобиль можно опознать по четырём выхлопным трубам, чёрной крыше, агрессивному переднему бамперу и 21- или 22-дюймовым колёсным дискам.

Авто Mazda анонсировала новый кроссовер Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.

Наука В Аргентине нашли останки динозавра с острыми шипами В аргентинской Патагонии найдены останки нового вида динозавра, 4 декабря сообщается на сайте Phys.org.

Политика Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии «Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил РБК юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.

Авто Toyota выпустит Land Cruiser 300 Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".

Происшествия В Москве задержали главу отдела центральной таможни Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.

Происшествия Две девочки погибли при пожаре в Красногорске Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР.

Происшествия В Петербурге нашли источник неприятного запаха Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.

Гаджеты Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769 С сегодняшнего дня Apple начала продавать отремонтированные на заводе модели iPhone X по сниженной цене.

Происшествия СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми "Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

Культура Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.

Происшествия В Швеции нашли украденные королевские похоронные регалии По данным полиции, найдены королевские похоронные регалии Карла IX и его супруги Кристины, которые похитили в июле 2018 года из собора города Стренгнес.

Космос Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.