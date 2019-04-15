Общество
Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»Новая газета 05:13
Следующее заседание суда по итогам экспертизы назначено на 17 июня в 10 часов. Напомним, 11 апреля судья Татьяна Изотова вернула дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой прокурору.
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Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Обновлено в 02:26
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
Обновлено в 06:36
Футбол
Агент Романа Еременко раскрыл подробности его ухода из «Спартака»
По словам футбольного агента, на уходе игрока из «красно-белого» клуба в зимнее трансферное окно настоял главный тренер Олег Кононов, а также советники президента команды.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму
Президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые глава государства Пётр Порошенко провёл в одиночку, не дождавшись оппонента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:48
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Культура
Сын Плющенко взял золото под скандальную музыку Майкла Джексона
Как сообщает Рудковская в инстаграме, программу "Посвящение Майклу Джексону" под музыку обвиненного в педофилии поп-исполнителя он откатал в последний раз.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа
Много шума в буквальном смысле наделал в Казани концерт популярного белорусского певца Макса Коржа.
Обновлено в 07:02
Экономика
Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs
Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Общество
Около 30% граждан РФ никогда не работали по специальности
Почти треть жителей России (28%) никогда не работали по специальности. Среди людей со средним образованием эта доля составляет 36%.
Обновлено в 03:56
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Депутаты Госдумы посетят российских военных в Сирии
Обновлено в 03:10
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом
В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.
Обновлено в 09:56
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
Обновлено в 05:38
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Тина Канделаки назвала главный критерий успеха у мужчин
Обновлено в 08:08
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию
Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Летчики авиагруппы «Беркуты» начали обучать молодых пилотов на Ми-28УБ
Пилоты армейской авиации из состава пилотажной группы «Беркуты» приступили к обучению молодых пилотов на вертолетах Ми-28УБ с двойной системой управления, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 10:22
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17