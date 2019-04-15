Общество

Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»Новая газета 05:13

Следующее заседание суда по итогам экспертизы назначено на 17 июня в 10 часов. Напомним, 11 апреля судья Татьяна Изотова вернула дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой прокурору.
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Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова и «Седьмой студии»

Телеканал 360°04:38

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

ТАСС04:28

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу Седьмой студии

Эхо Москвы08:35

Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии»

Москва 2404:15

40-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Коммерсантъ05:02

Суд назначил новую экспертизу по делу режиссера Серебренникова

РЕН ТВ04:21

Суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии» на два месяца

Говорит Москва04:59
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Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Обновлено в 02:26
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
Обновлено в 06:36
Футбол

Агент Романа Еременко раскрыл подробности его ухода из «Спартака»

По словам футбольного агента, на уходе игрока из «красно-белого» клуба в зимнее трансферное окно настоял главный тренер Олег Кононов, а также советники президента команды.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму

Президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые глава государства Пётр Порошенко провёл в одиночку, не дождавшись оппонента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:48
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Культура

Сын Плющенко взял золото под скандальную музыку Майкла Джексона

Как сообщает Рудковская в инстаграме, программу "Посвящение Майклу Джексону" под музыку обвиненного в педофилии поп-исполнителя он откатал в последний раз.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа

Много шума в буквальном смысле наделал в Казани концерт популярного белорусского певца Макса Коржа.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Экономика

Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs

Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Общество

Около 30% граждан РФ никогда не работали по специальности

Почти треть жителей России (28%) никогда не работали по специальности. Среди людей со средним образованием эта доля составляет 36%.
Обновлено в 03:56
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Депутаты Госдумы посетят российских военных в Сирии

Обновлено в 03:10
Общество

Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.
Обновлено в 09:56
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

Обновлено в 05:38
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Тина Канделаки назвала главный критерий успеха у мужчин

Обновлено в 08:08
Политика

Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов

Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию

Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Летчики авиагруппы «Беркуты» начали обучать молодых пилотов на Ми-28УБ

Пилоты армейской авиации из состава пилотажной группы «Беркуты» приступили к обучению молодых пилотов на вертолетах Ми-28УБ с двойной системой управления, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 10:22
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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