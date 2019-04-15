Общество

Суд назначил экспертизу по делу СеребренниковаRambler News Service 04:12

Мещанский районный суд Москвы назначил судебную экспертизу по делу «Седьмой студии», обвиняемыми по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников, а также Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум, передает корреспондент RNS из зала Мещанского районного суда, где слушается дело.
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Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова и «Седьмой студии»

Телеканал 360°04:38

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

ТАСС04:28

40-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Коммерсантъ05:02

Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии»

Москва 2404:15

Суд назначил новую экспертизу по делу режиссера Серебренникова

РЕН ТВ04:21

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу Седьмой студии

Эхо Москвы08:35

Суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии» на два месяца

Говорит Москва04:59
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Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
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Происшествия

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Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
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Общество

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Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика

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С прошедшего воскресенья, 14 апреля, специалисты по авиабезопасности из России работают в курортных египетских городах Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в египетской компании по управлению аэропортами.
Обновлено в 08:28
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Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

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Обновлено в 08:17
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В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
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Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон

Обновлено вчера в 14:16
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В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

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Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

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В Екатеринбурге из детского сада эвакуировали 148 человек

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На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

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Политика

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На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
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В преддверии Шанхайского автосалона немецкий концерн Volkswagen представил сразу три своих новых автомобиля из сегмента SUV.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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