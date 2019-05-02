Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
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Суд отклонил апелляции оппозиционеров Шуршева и Пивоварова на первомайский арест

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Шуршева и Пивоварова доставили в изолятор на Захарьевской

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Горсуд оставил в силе арест лидеров «Открытой России» и штаба Навального, задержанных после согласованного Первомая

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Горсуд оставил в силе арест Александра Шуршева

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Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу

Коммерсантъ14:42

Директора «Открытой России» арестовали на 10 суток за организацию шествия в Петербурге

Дождьвчера в 19:58
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Происшествия

СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти

Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено в 14:00
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Космос

Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard

Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Общество

Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов

На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.
Обновлено в 13:01
Культура

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина раскрыла способ похудеть с помощью «планет»

Обновлено в 15:21
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

Обновлено в 16:51
Кино

В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Игры

PlayStation 5 будет очень мощной

Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2014 года в Одессе

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика

На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Космос

Уфологи заметили возле Солнца НЛО

Недавно аппарат запечатлел странный объект возле Солнца, после чего уфологи заявили о полете возле светила корабля инопланетян.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу женился во второй раз

Избранницей британского актера стала 32-летняя психолог Филиппа Коэн. Церемония прошла в Лондоне, в ратуше Олд-Мэрилебон.
Обновлено в 08:50
Политика

США и Грузия провели секретные переговоры из-за «российской угрозы»

США и Грузия проводят закрытые дискуссии, суть которых останется секретной из-за России, заявил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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