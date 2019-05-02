Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
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Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено в 14:00
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Космос
Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard
Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Общество
Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов
На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.
Обновлено в 13:01
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
Обновлено в 16:51
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Игры
PlayStation 5 будет очень мощной
Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Космос
Уфологи заметили возле Солнца НЛО
Недавно аппарат запечатлел странный объект возле Солнца, после чего уфологи заявили о полете возле светила корабля инопланетян.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу женился во второй раз
Избранницей британского актера стала 32-летняя психолог Филиппа Коэн. Церемония прошла в Лондоне, в ратуше Олд-Мэрилебон.
Обновлено в 08:50
Политика
США и Грузия провели секретные переговоры из-за «российской угрозы»
США и Грузия проводят закрытые дискуссии, суть которых останется секретной из-за России, заявил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23