Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Происшествия Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.

Происшествия Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.

Происшествия Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".

Космос Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".

Общество Первомайское шествие проходит в Москве Мероприятие началось с десяти утра под громким лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

Финансы Как может измениться курс рубля после майских праздников Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.

Политика Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.

Хоккей «Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Экономика Путин подписал закон об ипотечных каникулах Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ипотечных каникулах — они будут распространяться как на новые, так и на действующие кредитные договоры.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган воссоединились ради сына Собчак и Виторган воссоединились ради сына Экс-супруги, несмотря на развод, поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.

Хоккей Сборная России проиграла шведам на этапе Евротура Сборная России сыграла дебютный матч на четвертом этапа Евротура против Швеции.

Экономика Регионы получат около 2 млрд рублей на повышение производительности труда Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.

Футбол Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гаджеты Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X Официальное изображение, распространенное в Сети указывает на то, что флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X. Впрочем, свежая утечка раскрывает и внешность аппарата, причем смартфон еще и сфотографирован вживую на фоне экрана, возможно ноутбука, где и изображен рендер.

Футбол Французский клуб подшутил над достижением Месси Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".

Музыка В Омске Валерий Гергиев даст два концерта Первый концерт - благотворительный: места в зале занимают студенты музыкальных колледжей и учащиеся детских школ искусств.

Политика Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.

Авто Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.

Политика Нуланд предложила «болезненные санкции» против России Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.

Транспорт С 1 мая в России появились новые дорожные знаки В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.

Музыка Джастин Бибер обвинил Эминема в неумении понять новое поколение рэпа Джастин Бибер, говоря об указанной песне Эминема, отметил, что сам он поддерживает новое поколение рэпа.

Космос Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019 Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.