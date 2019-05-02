Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
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Лидеров «Открытой России» и штаба Навального арестовали на 10 суток за Первомай в Петербурге
Фонтанка.Рувчера в 18:58
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Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.
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Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
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Первый концерт - благотворительный: места в зале занимают студенты музыкальных колледжей и учащиеся детских школ искусств.
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Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
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Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
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Допускается использование материнских плат типоразмера Mini-DTX и Mini-ITX.
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Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
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Что связало Плисецкую и Кеннеди, кто посвящал ей стихи и какая фраза была ее девизом – 15 необычных фактов об известной балерине О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы – четыре года назад, 2 мая 2015-го, не стало великой балерины Майи Плисецкой.
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