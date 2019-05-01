Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
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Лидеров «Открытой России» и штаба Навального арестовали на 10 суток за Первомай в Петербурге
Фонтанка.Рувчера в 18:58
Петербургский суд арестовал двоих оппозиционеров за нарушения на демонстрации 1 мая
Невские Новостивчера в 20:51
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2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе
Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
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Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
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Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
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Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
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Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
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Украинский минздрав назвал соцсети вредными для здоровья
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что социальные сети наносят вред здоровью.
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Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
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«Малыш крупный»: Колисниченко объяснила свой необъятный живот
В ответ на замечания о слишком большом животе звезда реалити отметила, что малыш будет крупным.
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Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
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Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей
Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
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По шести сирийским городам пройдет «Бессмертный полк»
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Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
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Майский переполох: чего стоит опасаться знакам зодиака в праздники
Майские праздники — дни, которые с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.
Обновлено 30 апреля в 17:30
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
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Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
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Денис Черышев поддержал Икера Касильяса
Обновлено в 00:00
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Бывший врач «Спартака»: Касильясу пора заканчивать карьеру
Бывший врач столичного "Спартака" Юрий Васильков рассказал, чем грозит Икеру Касильясу инфаркт миокарда, передает Sport24.
Обновлено вчера в 13:04
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено вчера в 04:12
Хоккей
Сборная России проиграла шведам на этапе Евротура
Сборная России сыграла дебютный матч на четвертом этапа Евротура против Швеции.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Эксперты рассказали о пользе безделья
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Японский пикап Toyota Tundra пробежал 1 609 344 км
Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23